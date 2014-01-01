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Будівництво будинку - процес складний і дорогий. Кошти, витрачені на проектні роботи і узгодження, логістику, матеріали, підводку комунікацій, оплату праці робітників, становлять значну суму. Для того, щоб мрія про затишний будиночок в тихому куточку Підмосков я стала нарешті реальністю, необхідно… Подробнее...