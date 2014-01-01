У більшості випадків вибір покрівельних матеріалів зводиться до двох факторів: вартість і довговічність. Кожен хоче мати надійний дах над головою, яка прослужить довго, але при цьому не буде коштувати цілий стан. Звичайно, це чудово, коли дах будинку виглядає красиво. Але часто, з огляду на… Подробнее...