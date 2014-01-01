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Перше, про що слід розповісти - як забороняється виконувати підключення генератора до домашньої мережі. Деякі горе-електрики радять підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку. Ні в якому разі цього не робіть, бо потужність станції… Подробнее...