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Для проведення ремонту у ванній кімнаті потрібно набагато більше кваліфікації, ніж при звичайному ремонті, так як сюди включаються роботи з електрикою, водопроводом і каналізацією. Залежно від масштабності запланованої реставрації, можливо, вам буде потрібно найняти професіоналів. У даній статті…
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Перше, про що слід розповісти - як забороняється виконувати підключення генератора до домашньої мережі. Деякі горе-електрики радять підключити електростанцію до найближчої розетки в будинку, попередньо відключивши автомати на ввідному щитку. Ні в якому разі цього не робіть, бо потужність станції…
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З європейських країн до нас прийшов будівництво будівель за каркасною технологією. У північній Європі в будинках, побудованих за цією технологією, проживають близько 70% сімей. Тепер і в нашій країні популярний такий тип будівництва. Пов язано це з тим, що швидкобудуюємі споруди нічим не поступаються…
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Будь-який ремонт починається з вибору матеріалів. Особливу увагу в цьому питанні слід приділити вибору підлогового покриття для ванної кімнати і санвузла. Найбільш популярний варіант - керамічна плитка. Стійкість до вологи і хімічних речовин, міцність, різноманітність кольорів і відносно низька… Подробнее...
Для всіх, хто вирішив робити ремонт на кухні, незмінно постає питання про те, які матеріали використовувати і чим обробити стіни на кухні? Вся проблема в тому, що кухня - дуже специфічне приміщення в квартирі, де часто виникає підвищений рівень вологості, а так же бризки жиру і висока температура… Подробнее...
Вперше швидкого спорудження з явилися на території Німеччини. Саме німецьким розробникам зараз зобов язане півсвіту за настільки практичне винахід. Адже саме каркасні споруди отримали небувале поширення нарівні зі стандартним, звичним всім, будівництвом з важких матеріалів. Если Вам необходима… Подробнее...