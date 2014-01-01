З європейських країн до нас прийшов будівництво будівель за каркасною технологією. У північній Європі в будинках, побудованих за цією технологією, проживають близько 70% сімей. Тепер і в нашій країні популярний такий тип будівництва. Пов язано це з тим, що швидкобудуюємі споруди нічим не поступаються… Подробнее...